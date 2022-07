Tour de France, Damiano Caruso: “Abbiamo sofferto la sete. Per la sfortuna ho già dato, adesso penso positivo” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Damiano Caruso si è difeso brillantemente nella quinta tappa del Tour de France 2022, la temibilissima frazione che proponeva i tratti i pavé con l’arrivo all’imbocco della Foresta di Arenberg. Il siciliano è rimasto nel gruppo di Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Geraint Thomas e ha sfruttato l’ottimo lavoro della Jumbo Visma per limitare i danni nei confronti dello scatenato Primoz Roglic, che ha tagliato il traguardo con 13” di margine sugli altri big. Damiano Caruso è diventato a tutti gli effetti il capitano unico della Bahrain Victorious, visto che l’australiano Jack Haig è caduto quando mancavano una trentina di chilometri al traguardo e si è dovuto ritirare. Il 34enne, secondo al Giro d’Italia lo scorso anno, è parso decisamente soddisfatto ai microfoni della Rai: “La tappa è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022)si è difeso brillantemente nella quinta tappa delde2022, la temibilissima frazione che proponeva i tratti i pavé con l’arrivo all’imbocco della Foresta di Arenberg. Il siciliano è rimasto nel gruppo di Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Geraint Thomas e ha sfruttato l’ottimo lavoro della Jumbo Visma per limitare i danni nei confronti dello scatenato Primoz Roglic, che ha tagliato il traguardo con 13” di margine sugli altri big.è diventato a tutti gli effetti il capitano unico della Bahrain Victorious, visto che l’australiano Jack Haig è caduto quando mancavano una trentina di chilometri al traguardo e si è dovuto ritirare. Il 34enne, secondo al Giro d’Italia lo scorso anno, è parso decisamente soddisfatto ai microfoni della Rai: “La tappa è ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Arenberg, il mito accoglie il Tour: da Nibali a Van Aert, si pedala nella storia #TourdeFrance - zazoomblog : Tour de France 2022 pagelle quinta tappa: Pogacar super anche sul pavè Roglic è il grande sconfitto - #France… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour de France: quinta tappa a Clarke, Van Aert resta in giallo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour de France: quinta tappa a Clarke, Van Aert resta in giallo - SpazioCiclismo : Lussazione per la spalla oggi per Primoz Roglic, che comunque domani continuerà il suo #TDF2022 -