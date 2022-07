Tour de France 2022, tredicesima tappa Le Bourg d’Oisans-Saint Etienne: percorso e altimetria (Di mercoledì 6 luglio 2022) La tredicesima tappa del Tour de France 2022 porta la Grande Boucle da Le Bourg d’Oisans a Saint Etienne, al termine di 192,6 chilometri che rappresenteranno una boccata d’aria per tanti corridori dopo le giornate d’alta quota sulle Alpi. Sulla carta infatti si tratta di una frazione favorevole ai velocisti, che difficilmente si faranno scappare l’occasione di potersi giocare la vittoria e punti preziosi in ottica maglia verde. Oltre ai tre GPM in programma ci sono altri saliscendi, anche nel finale, che però non dovrebbero impedire agli sprinter di arrivare sul traguardo per la volata. tredicesima tappa: ORARI, TV E STREAMING CALENDARIO COMPLETO: ORARI E PERCORSI DELLE 21 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ladeldeporta la Grande Boucle da Le, al termine di 192,6 chilometri che rappresenteranno una boccata d’aria per tanti corridori dopo le giornate d’alta quota sulle Alpi. Sulla carta infatti si tratta di una frazione favorevole ai velocisti, che difficilmente si faranno scappare l’occasione di potersi giocare la vittoria e punti preziosi in ottica maglia verde. Oltre ai tre GPM in programma ci sono altri saliscendi, anche nel finale, che però non dovrebbero impedire agli sprinter di arrivare sul traguardo per la volata.: ORARI, TV E STREAMING CALENDARIO COMPLETO: ORARI E PERCORSI DELLE 21 ...

