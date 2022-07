Tour de France 2022, Tadej Pogacar senza punti deboli: formidabile anche sul pavé, ma non è una sorpresa… (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una delle domande più frequenti nell’avvicinamento al Tour de France 2022 è stata: dove si può battere Tadej Pogacar? Le montagne sono il suo habitat naturale ed a cronometro è tra i migliori al mondo. La risposta per qualcuno poteva essere proprio nella tappa odierna, non tanto perchè gli manchino le doti sui terreni più sconnessi, ma perchè un percorso come quello di oggi può risultare una trappola per tutti. Invece ancora una volta nella trappola ci sono finiti tutti i suoi avversari. Jonas Vingegaard ha forato, Primoz Roglic è caduto, procurandosi per giunta un infortunio alla spalla. Aleksandr Vlasov è rimasto a galla, mentre i capitani della INEOS dovranno ringraziare un mostruoso Wout Van Aert che li ha riportati, insieme proprio a Vingegaard, a soli 13” dallo sloveno. VIDEO ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una delle domande più frequenti nell’avvicinamento aldeè stata: dove si può battere? Le montagne sono il suo habitat naturale ed a cronometro è tra i migliori al mondo. La risposta per qualcuno poteva essere proprio nella tappa odierna, non tanto perchè gli manchino le doti sui terreni più sconnessi, ma perchè un percorso come quello di oggi può risultare una trappola per tutti. Invece ancora una volta nella trappola ci sono finiti tutti i suoi avversari. Jonas Vingegaard ha forato, Primoz Roglic è caduto, procurandosi per giunta un infortunio alla spalla. Aleksandr Vlasov è rimasto a galla, mentre i capitani della INEOS dovranno ringraziare un mostruoso Wout Van Aert che li ha riportati, insieme proprio a Vingegaard, a soli 13” dallo sloveno. VIDEO ...

