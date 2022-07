Tour de France 2022, Taco Van der Hoorn: “Sensazione di m***a, ho commesso qualche errore nel finale” (Di mercoledì 6 luglio 2022) La quinta tappa del Tour de France ha regalato lo spetTacolo che tutti ci aspettavamo. 11 settori di pavé per un totale di 19,4 km sulle pietre. Alla fine a giocarsi la vittoria sono stati i fuggitivi della prima ora, con Simon Clarke che è riuscito a superare per pochi centimetri il neerlandese Taco Van der Hoorn. Il corridore della Intermarché era un mix di fatica e delusione al termine della tappa ai microfoni di Eurosport: “Mi sento una m***a, una vera m***a. Andare così vicino a vincere una tappa al Tour ti lascia una grande delusione”. Senza peli sulla lingua Van der Hoorn, in grado di vincere una frazione al Giro d’Italia lo scorso anno: “Avevo progettato di essere in fuga oggi sin da quando mi è stato detto che sarei stato al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) La quinta tappa deldeha regalato lo spetlo che tutti ci aspettavamo. 11 settori di pavé per un totale di 19,4 km sulle pietre. Alla fine a giocarsi la vittoria sono stati i fuggitivi della prima ora, con Simon Clarke che è riuscito a superare per pochi centimetri il neerlandeseVan der. Il corridore della Intermarché era un mix di fatica e delusione al termine della tappa ai microfoni di Eurosport: “Mi sento una, una vera. Andare così vicino a vincere una tappa alti lascia una grande delusione”. Senza peli sulla lingua Van der, in grado di vincere una frazione al Giro d’Italia lo scorso anno: “Avevo progettato di essere in fuga oggi sin da quando mi è stato detto che sarei stato al ...

