Tour de France 2022, Primoz Roglic: “Ho rimesso a posto la spalla da solo e sono ripartito” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si sapeva che la quinta tappa del Tour de France 2022 poteva essere fatale per qualcuno degli uomini di classifica. A pagare il conto più salato nella tappa del pavè è stato Primoz Roglic, che esce da questa frazione con 2’08” perso dal rivale Pogacar e con un infortunio alla spalla. Per lui una caduta sfortunata, non dovuta direttamente al pavé, come ha spiegato lo sloveno a WielerFlits, media neerlandese: “Una moto ha colpito una protezione e l’ha fatta cadere in strada. Si trovava appena all’uscita di una rotonda dove c’era anche un restringimento. Non sono riuscito ad evitarla”. Tour de France 2022, Tadej Pogacar senza punti deboli: formidabile anche sul pavé, ma non è una sorpresa… Giornata difficile per la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si sapeva che la quinta tappa deldepoteva essere fatale per qualcuno degli uomini di classifica. A pagare il conto più salato nella tappa del pavè è stato, che esce da questa frazione con 2’08” perso dal rivale Pogacar e con un infortunio alla. Per lui una caduta sfortunata, non dovuta direttamente al pavé, come ha spiegato lo sloveno a WielerFlits, media neerlandese: “Una moto ha colpito una protezione e l’ha fatta cadere in strada. Si trovava appena all’uscita di una rotonda dove c’era anche un restringimento. Nonriuscito ad evitarla”.de, Tadej Pogacar senza punti deboli: formidabile anche sul pavé, ma non è una sorpresa… Giornata difficile per la ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Arenberg, il mito accoglie il Tour: da Nibali a Van Aert, si pedala nella storia #TourdeFrance - infoitsport : TOUR DE FRANCE. SPALLA LUSSATA, ROGLIC L'HA RIMESSA A POSTO DA SOLO - infoitsport : Tour de France 2022, per Roglic lussazione alla spalla cadendo su una balla di fieno: condizioni da valutare - infoitsport : Tour de France, il pavé mette tutti in difficoltà: le FOTO della 5^ tappa - ParliamoDiNews : Tour de France, una piccola Roubaix per la quinta tappa | Calcio e Finanza #TourdeFrance #6luglio -