Tour de France 2022 | per Roglic lussazione alla spalla cadendo su una balla di fieno | condizioni da valutare

"Una moto staffetta è andata a sbattere su una balla di fieno, la quale è andata a finire in strada venendo centrata in pieno da Primož. Si è lussato la spalla, ed è riuscito a rimetterla a posto da solo, ma ci è voluto parecchio tempo e così si spreca il grande ritardo accumulato". Queste le parole del direttore sportivo della Jumbo Visma Grischa Niermann, che ai microfoni dell'emittente olandese NOS ha spiegato quanto successo a Roglic nel corso della quinta tappa del Tour de France 2022. Un incidente che quindi potrebbe pregiudicare la sua normale partecipazione alla Grand Boucle.

