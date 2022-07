Tour de France 2022 | pagelle quinta tappa | Pogacar super anche sul pavè | Roglic è il grande sconfitto

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ledelladelde, da Lille ad Arenberg Port du Hainaut dopo 157 chilometri che hanno ridisegnato la classifica generale.protagonista il, che non ha deluso le attese della vigilia: la vittoria diè andata a Simon Clarke, che ha regolato i compagni di fuga al termine di una giornata corsa a ritmi vertiginosi. Nel finale la corsa è letteralmente esplosa, con le difficoltà della Jumbo-Visma e in particolare di Primoz, forse già costretto a cedere i galloni di capitano a Jonas Vingegaard. Quest’ultimo deve ringraziare la maglia gialla Wout Van Aert, che insieme a Laporte permette all’olandese di ridurre i danni al minimo. Scatenato invece Tadej ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Arenberg, il mito accoglie il Tour: da Nibali a Van Aert, si pedala nella storia #TourdeFrance - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: La tappa del pavè è di Simon Clarke: ma che tappa è stata? Succede di tutto al Tour de France! #EurosportCICLISMO #TDF20… - TicinoGazzetta : Tour de France 2022, Simon Clarke si prende al fotofinish la tappa del pavé. Van Aert conserva maglia gialla - sciareneve : RT @MTBiit: La battaglia del pavé: Pogacar guadagna su tutti, crolla Roglic mentre Clarke vince ad Arenberg #tourdefrance #roadbike #6Lugli… - Eurosport_IT : Che finale. CHE FINALE! ?????? #EurosportCICLISMO | #TDF2022 | #Tour | #France | #Clarke -

L'altimetria della sesta tappa Arenberg, 6 luglio 2022 - Dopo le emozioni del pavè, ilde2022 propone lo spettacolo delle Ardenne. Domani la tappa 6 da Binche a Longwy vede un finale scoppiettante con tre Cote che favoriranno gli scattisti con tanto di arrivo in salita. Una ...L'australiano si aggiudica la quinta frazione, sul traguardo di Arenberg. Clarke ha battuto al fotofinish Van Der Hoorn. Terza posizione per Boasson Hagen. Il belga Van Aert è riuscito a conservare la ...ROMA, 06 LUG - L'australiano Simon Clarke (Israel-PremierTech) ha vinto la quarta tappa del Tour de France, la Lille-Arenberg, di 153,5 km, molto temuta alla vigilia per il percorso che in parte rical ...Frazione molto lunga da Binche a Longwy, sono infatti 219 chilometri ma con un finale tutto da vivere. Prima parte comunque mossa ma non si deciderà la corsa con la Cote de Mazures al chilometro 87. L ...