Tour de France 2022 | Mathieu Van der Poel | “Sono l’ombra di me stesso”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Con un percorso che passava per le strade della Parigi-Roubaix,Van dersi presentava come uno dei potenziali favoriti per il successo nonostante sinora non avesse mostrato una grande gamba. Il fenomeno neerlandese ha invece dovuto alzare bandiera bianca molto presto, staccandosi subito sul pavé. L’ultimo vincitore del Giro delle Fiandre ha parlato al termine della tappa con il mediase Cyclism’Actu: “Avrei voluto essere al top, invecetutt’altro che al meglio. Per ora mi sentodi meed è estremamente frustrante”. “Non so a cosa sia dovuto – ha aggiunto Van der– non c’era nessun’indicazione di questo alla vigilia. So solo che al momento non riesco mai a correre in testa al gruppo”.de ...