Tour de France 2022 | Jonas Vingegaard | “Risultato di m***a ma rimango fiducioso”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Al termine di una giornata difficile,può definirsi soddisfatto di aver perso solo 13” da un Tadej Pogacar che è sembrato nuovamente intoccabile, anche sul più duro dei percorsi, con 11 settori di pavè per un totale di 19.4 km sulle pietre. Il danese ha parlato al termine della tappa ai microfoni di SpazioCiclismo, partendo da un breve, ma significativo resoconto della giornata: “Ilnon mi piace, ma è stato divertente. Undi, un peccato che abbiamo perso tempo, Primoz è caduto e io ho avuto un problema meccanico, ma questo è il ciclismo, non possiamo farci nulla”.de, Luca Mozzato: “Giornata folle, la top10 dà fiducia per il futuro”deve ringraziare soprattutto il ...

ARENBERG (FRANCIA) " Simon Clarke ha vinto la quinta tappa delde2022, la Lille - Arenberg Porte du Hainaut di 157 chilometri. L'australiano della Israel - Premier Tech ha tagliato il traguardo in 3h13'34", battendo in volata l'olandese Taco Van Der ...In questo caos, con tutti gli uomini di classifica che provavano a salvarsi, Tadej Pogacar non ha lasciato per un istante le prime posizioni del gruppo, portando anche un clamoroso attacco sul ...I nostri giudizi dopo la 5ª tappa: Van Aert salva la Jumbo Visma, Bettiol, Caruso, Mozzato e Dainese i colori azzurri ...Un anno dopo il ritiro dal Tour, lo sloveno finisce ancora a terra e perde 2' da Pogacar. Ma non pensa ad alzare bandiera bianca ...