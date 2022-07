Tour de France 2022 | il borsino dei favoriti della tappa di oggi | annunciato spettacolo sul pavé con Wout van Aert

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Siamo arrivati ad un primo punto di svolta per ilde. Appuntamento, infatti, con la quinta: da Lille a Wallers-Arenberg, con 157 chilometri che si preannunciano spettacolari e ricchi di emozioni, visti gli undici tratti inda affrontare. Dopo il numero da marziano di ieri, il grande favorito odierno non può che essere il belgavan. Il corridoreJumbo-Visma in quattro giorni ha trovato tre secondi posti e una vittoria, è nettamente al comandoclassifica generale e sulle pietre può fare nuovamente il vuoto in Maglia Gialla. Tantissimi i big delle classiche che proveranno a sfidare il leadergraduatoria. Il rivale numero uno dovrebbe essere ...