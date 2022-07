Tottenham | dopo Lenglet si lavora anche per Pau Torres

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Antonio Conte vuole rinforzare la difesa deldal Barcellona gli Spurs guardano ancora in Spagna per PauAntonio Conte ha chiesto un secondo rinforzo per la difesa dell’arrivo diin prestito dal Barcellona, gli Spurs guardano ancora in Spagna. Secondo quanto riportato da Metro, piace Paudel Villareal. Nonostante la valutazione alta, ilfarà un tentativo per portarlo a Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DonaFCIM : @marifcinter Giocatore di modulo SPALLETTIANO. Lo ringrazio per il goal più importante alla Lazio (è valso molto) e… - _bando10 : @Inter Sono ancora senza voce dopo il gol con il Tottenham. - rykyjeypynaz : @Delu90Inter @Bam_Bam_9_18 @totofaz @giovaeffe @Inter Io non ho detto che è sul viale del tramonto ma la stagione s… - pibedelapension : @iamnotaheroine @MatthijsPog c'era anche l'interesse di Tottenham, arsenal, atletico, Marsiglia. Le proposte c'eran… - OrsLuc_ : @Milestemplaris Seguo il Tottenham da fan, un po' mi fa specie che l'abbiano lasciato andare, ma forse rischiava di… -

Antonio Conte vuole rinforzare la difesa delLenglet dal Barcellona gli Spurs guardano ancora in Spagna per Pau Torres Antonio Conte ha chiesto un secondo rinforzo per la difesa dell'arrivo di Lenglet in prestito ......nei gironi di Champions League (aveva incrociato la Juventus nel 2016 e l'Atalanta tre anni), ... Barcellona, Atletico Madrid e Siviglia e ancora Manchester City, Liverpool, Chelsea e...Antonio Conte vuole rinforzare la difesa del Tottenham: dopo Lenglet dal Barcellona gli Spurs guardano ancora in Spagna per Pau Torres Antonio Conte ha chiesto un secondo rinforzo per la difesa del To ...Tottenham, nuovo arrivo in difesa: dopo Lenglet, il ds Paratici avrebbe puntato il difensore spagnolo Pau Torres ...