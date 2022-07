Toscana | il borgo segreto che non sapevi esistesse | il gioiello nel verde della Lunigiana

Leggi su funweek

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Inimmerso nelsi trova un, che in molti non conoscono. Il fiume che lo attraversa crea delle piccole cascatelle che rendono il paesaggio ancora più suggestivo. LEGGI ANCHE:– Se vai in, devi visitarla: è il simbolo più fotografatoVal d’Orcia Siamo a Bagnone, in provincia di Massa Carrara, all’interno di una delle riserve naturali più belle d’Italia, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. In origine ilera solo uno splendido castello, costruito dai Malaspina intorno al 1300 e poi diventatofamiglia dei Noceti. Nel corso del tempo, intorno alla costruzione originaria sorse quello che oggi è uno dei borghi più belli d’Italia. Ancora ...