Torna a Roma “Piazza Italia”, la kermesse di FdI. Domani “invito alla lettura” con Giulio Tremonti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel cuore dell’Esquilino a Roma Torna “Piazza Italia”, la tradizionale festa di fine stagione organizzata da Fratelli d’Italia. Un appuntamento popolare all’insegna della politica, della cultura, della musica e dello sport. La kermesse, ospitata nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele, si è inaugurata martedì 6 luglio con il primo degli aperitivi letterari nella sezione “Serate Romane”. E si concluderà il prossimo 22 luglio. Tre settimane dense di appuntamenti a due passi dal Colosseo. Roma, al via “Piazza Italia”, la kermesse di FdI “È con grande impegno e soddisfazione – sottolinea Massimo Milani, coordinatore Romano di FdI – che abbiamo dato vita anche quest’anno ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel cuore dell’Esquilino a”, la tradizionale festa di fine stagione organizzata da Fratelli d’. Un appuntamento popolare all’insegna della politica, della cultura, della musica e dello sport. La, ospitata nei giardini diVittorio Emanuele, si è inaugurata martedì 6 luglio con il primo degli aperitivi letterari nella sezione “Seratene”. E si concluderà il prossimo 22 luglio. Tre settimane dense di appuntamenti a due passi dal Colosseo., al via “”, ladi FdI “È con grande impegno e soddisfazione – sottolinea Massimo Milani, coordinatoreno di FdI – che abbiamo dato vita anche quest’anno ...

Pubblicità

CremoniniCesare : ??2022INDOOR. Il tour delle meraviglie torna in città per dare spettacolo nei più grandi palasport italiani! Si comi… - juvenalvtjunior : RT @AeroportidiRoma: Questa mattina, presso l’Ambasciata del Brasile a Roma, abbiamo celebrato il ritorno di @LATAMAirlines a #Fiumicino, c… - canaledieci : Roma, week end tra rock e cinghiale: a Canale Monterano torna “la Sagra del Cignale” - EliElielba : RT @CremoniniCesare: ??2022INDOOR. Il tour delle meraviglie torna in città per dare spettacolo nei più grandi palasport italiani! Si cominci… - Fabrizi62640832 : RT @RomaRadio: I titoli della #RassegnaStampa ?? ?? Si presenta Matic: 'Lotterò per la Roma, so che è speciale' ?? Si torna a lavorare: al vi… -