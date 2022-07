Torino, sempre viva la pista Petagna (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Torino non abbandona l'idea Petagna. Secondo quanto scrive Tuttosport, i granata insistono e sperano di arrivare all'attaccante:... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilnon abbandona l'idea. Secondo quanto scrive Tuttosport, i granata insistono e sperano di arrivare all'attaccante:...

Pubblicità

Theitalianape_1 : @1926_cri @salv_amoroso Quindi fino a che non arriva c'è sempre la possibilità che vada a Torino - ArmandoAreniell : Punto #Inter ???? #Dybala entra con l'uscita di Sanchez e Pinamonti, poi si cercherà di piazzare uno tra Dzeko e Cor… - Otaking_It : @MarcoNoel19 In UK ero stupito dal prezzo dei taxi che ci conveniva sempre prenderne uno con gli amici la sera e di… - chandlerchaii : Torino nel cuore sempre - Simone69527992 : @VLaSala99 Non esistono più giocatori a cui essere riconoscenti a vita, accettalo. La Juve (specialmente per uno ju… -