Torino | in arrivo il centrocampista serbo Radonjic | operazione da due milioni di euro

Il Torino ha chiuso l'arrivo di Nemanja Radonjic, importante rinforzo per Juric. Il centrocampista serbo classe 1996 è già sbarcato in città e arriva dal Marsiglia. Dopo le consuete visite mediche di rito, il giocatore firmerà il contratto che lo legherà ai granata e verrà ufficializzata l'operazione che si aggira sui due milioni di euro complessivi sborsati da Cairo per assicurarsi il talentuoso trequartista.

