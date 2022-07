Torino, Di Marzio: “Nuovo contatto per Giulio Maggiore” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Torino DI Marzio- Il Torino è una delle squadre più attive sul mercato, i giocatori non riscattati e persi dopo la fine del prestito hanno fatto storcere il naso a Juric. Il presidente dei granata, Urbaino Cairo, si è promesso di costruire una squadra all’altezza per la prossima Serie A e per convincere soprattutto l’ex allenatore del Verona a rimanere. Dopo la perdita di Pobega, ritornato al Milan e di Mandragora acquistato dalla Fiorentina i granata sono attivissimi sull’entrata in mediana. Interessano Nahithan Nandez ma il Cagliari chiede ancora tanto, Casadei dell’Inter ma Inzaghi ieri in conferenza ha confermato di volervo tenere. L’obbiettivo principale rimane Giulio Maggiore, capitano dello Spezia che nelle due stagioni im Serie A ha convinto tantissimo. La richiesta dello Spezia è abbastanza ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)DI- Ilè una delle squadre più attive sul mercato, i giocatori non riscattati e persi dopo la fine del prestito hanno fatto storcere il naso a Juric. Il presidente dei granata, Urbaino Cairo, si è promesso di costruire una squadra all’altezza per la prossima Serie A e per convincere soprattutto l’ex allenatore del Verona a rimanere. Dopo la perdita di Pobega, ritornato al Milan e di Mandragora acquistato dalla Fiorentina i granata sono attivissimi sull’entrata in mediana. Interessano Nahithan Nandez ma il Cagliari chiede ancora tanto, Casadei dell’Inter ma Inzaghi ieri in conferenza ha confermato di volervo tenere. L’obbiettivo principale rimane, capitano dello Spezia che nelle due stagioni im Serie A ha convinto tantissimo. La richiesta dello Spezia è abbastanza ...

