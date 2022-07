Torino, Belotti verso la Ligue1: il sostituto arriva dalla Serie A (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il futuro di Andrea Belotti sarà ufficialmente lontano dalla Torino granata. La scadenza del contratto del “Gallo” era prefissata per il 30/06, ed ora è di fatto alla ricerca di un nuovo club dopo il mancato rinnovo con il Toro. Sono diverse le voci sul suo futuro, sia dall’Italia che dall’estero. Al momento la pretendente più seria sul giocatore sembrerebbe essere il Nizza, club di Ligue 1, che sarebbe pronto a mettere sul piatto un ingaggio importante per aggiudicarsi le prestazioni di Belotti; al momento però, la destinazione non sarebbe particolarmente gradita all’attaccante della nostra nazionale. Monaco e Fiorentina sembrerebbero al momento essersi tirate fuori dalla corsa, ed il futuro del “Gallo” è più che mai in bilico a poco più di un mese dal via del campionato. Petagna Napoli ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il futuro di Andreasarà ufficialmente lontanogranata. La scadenza del contratto del “Gallo” era prefissata per il 30/06, ed ora è di fatto alla ricerca di un nuovo club dopo il mancato rinnovo con il Toro. Sono diverse le voci sul suo futuro, sia dall’Italia che dall’estero. Al momento la pretendente più seria sul giocatore sembrerebbe essere il Nizza, club di Ligue 1, che sarebbe pronto a mettere sul piatto un ingaggio importante per aggiudicarsi le prestazioni di; al momento però, la destinazione non sarebbe particolarmente gradita all’attaccante della nostra nazionale. Monaco e Fiorentina sembrerebbero al momento essersi tirate fuoricorsa, ed il futuro del “Gallo” è più che mai in bilico a poco più di un mese dal via del campionato. Petagna Napoli ...

