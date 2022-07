(Di mercoledì 6 luglio 2022) Theanalizza il possibile post-Cristianoal. fa una serie di nomi e al proposto segnala Victor. Il modo più ovvio perè quello di portare un attaccante scelto da Ten Hag. Il nuovo tecnico delloha utilizzato giocatori di diverse caratteristiche come numero 9 e non ha paura di cambiare il suo approccio tattico per ottenere il meglio dall’uomo che guida l’attacco. Ad esempio, durante le fasi a eliminazione diretta della Champions League di 2018-19, ha usato Dusan Tadic come un falso nove che ha creato spazio per i suoi compagni di squadra. Non c’è un’idea fissa di cosa sia un “attaccante di Ten Hag”, ma se il manager dellovuole...

Secondo, sarebbe il Napoli la società interessata al portoghese. Possibile trasferimento nel campionato italiano per Cristiano Ronaldo Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ...Ronaldo e il "mal di pancia" Secondoper il portoghese ci sarebbero anche Bayern Monaco e Napoli, ma il Manchester United al momento non considera in vendita il portoghese, al quale ... The Athletic: Osimhen sarebbe il centravanti ideale per sostituire Ronaldo al Manchester United - ilNapolista