Terrorizzava Ghedi BS con la sua gang multietnica | espulso il rapper marocchino Biondo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Brescia, 6 lug — Rispedito al mittente: si conclude con l’espulsione dai nostri confini la vergognosa parabola di, «nuovo italiano» eche con la suaaveva tenuto in ostaggio il piccolo comune di(provincia di Brescia) seminando il terrore con vandalismi, rapine, incendi, minacce. Fino ad approdare alla trasmissione Le Iene, in cui si era mostrato, circondato dai suoi accoliti di varie nazionalità, impugnando un vasto campionario di pistole e di machete. «Per diventare famoso devi mostrare queste cose», aveva spiegato. Finisce la vergognosa parabola diera finito sotto i riflettori della cronaca nazionale lo scorso febbraio, dopo aver preso di mira con episodi di vandalismo un barista e il ...

Pubblicità

IlPrimatoN : «Nuovi italiani» rispediti a casa a loro -

Bresciaoggi

...che il 27enne Yuri Colosio si rivolgeva ai carabinieri per denunciare la baby gang che... Ma poche ore dopo la messa in onda del servizio, il bar di Yuri nel quartiere diè stato ......che il 27enne Yuri Colosio si rivolgeva ai carabinieri per denunciare la baby gang che... Ma poche ore dopo la messa in onda del servizio, il bar di Yuri nel quartiere diè stato ... Dipendenti terrorizzati: rapinato il McDonald’s