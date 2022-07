Tennis: Sinner, 'congratulazioni a Djokovic, mi allenerò per migliorare' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - "Mi sono goduta la battaglia là fuori, ieri. Voglio portare queste esperienze con me e tornare al campo di allenamento per migliorare. congratulazioni Novak e grazie a tutti per lo straordinario sostegno di queste ultime settimane". Così su Instagram Jannik Sinner all'indomani del ko in 5 set nei quarti di finale di Wimbledon contro Novak Djokovic. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - "Mi sono goduta la battaglia là fuori, ieri. Voglio portare queste esperienze con me e tornare al campo di allenamento perNovak e grazie a tutti per lo straordinario sostegno di queste ultime settimane". Così su Instagram Jannikall'indomani del ko in 5 set nei quarti di finale di Wimbledon contro Novak

