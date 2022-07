Tennis, Nick Kyrgios accusato di aggressione dalla sua ex fidanzata. L’australiano: “Sono come in un episodio di The last dance” (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’australiano Nick Kyrgios quest’oggi sarà impegnato nei quarti di finale del torneo di Wimbledon. L’estroso giocatore aussie se la dovrà vedere contro il solido cileno Cristian Garin e sulla carta i favori del pronostico Sono dalla sua parte. L’unico punto interrogativo per la partita riguarda la condizione fisica di Kyrgios, visto il problema emerso nella sfida degli ottavi di finale contro l’americano Brandon Nakashima. Tuttavia, a scuotere il nativo di Camberra è stata un’altra notizia. Il n.40 del mondo, infatti, è stato denunciato dalla sua ex fidanzata Chiara Passari per un episodio di violenza avvenuto nel dicembre scorso. Gli avvocati delL’australiano hanno dichiarato che: “Al momento le accuse mosse al nostro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022)quest’oggi sarà impegnato nei quarti di finale del torneo di Wimbledon. L’estroso giocatore aussie se la dovrà vedere contro il solido cileno Cristian Garin e sulla carta i favori del pronosticosua parte. L’unico punto interrogativo per la partita riguarda la condizione fisica di, visto il problema emerso nella sfida degli ottavi di finale contro l’americano Brandon Nakashima. Tuttavia, a scuotere il nativo di Camberra è stata un’altra notizia. Il n.40 del mondo, infatti, è stato denunciatosua exChiara Passari per undi violenza avvenuto nel dicembre scorso. Gli avvocati delhanno dichiarato che: “Al momento le accuse mosse al nostro ...

Pubblicità

CorriereG : @iN3ViTaBiLi @IlPiwell72 Ora ho capito il progetto. Lasciar andare i bravi ragazzi e sostituirli con una mezza dozz… - OA_Sport : #TENNIS Nick Kyrgios accusato di aggressione dalla sua ex fidanzata. L’australiano: “Sono come in un episodio di Th… - infoitsport : Tennis, guai in vista per Nick Kyrgios: l’ex fidanzata lo accusa di molestie domestiche - sportli26181512 : Kyrgios: 'Mi sembra di essere dentro a un episodio di The last dance': In giornata sfida Garin per un posto in semi… - infoitsport : Tutto sul bad boy del tennis Nick Kyrgios: dal passato oscuro al basket, il sushi e il nuovo amore -