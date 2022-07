Tennis, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritroveranno ad Amburgo e a Umago? L’inizio di una storia infinita (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’inizio di una storia infinita. L’avventura di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz è terminata per entrambi a Wimbledon. Sui prati di Church Road i due si sono incontrati, non solo per delle sedute di allenamento, ma anche per un match importante con qualcosa in palio. Ci si riferisce, ovviamente, all’ottavo di finale nel quale Sinner ha messo in mostra un Tennis solido e molto brillante, al cospetto di un Alcaraz che ha pagato dazio soprattutto per la risposta folgorante del suo avversario. Jannik poi, con grandissimo onore, si è dovuto arrendere al sei volte vincitore, Novak Djokovic, nei quarti di finale. Un ko in cinque set che brucia, ma nello stesso fa capire come il livello raggiunto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022)di una. L’avventura die diè terminata per entrambi a Wimbledon. Sui prati di Church Road i due si sono incontrati, non solo per delle sedute di allenamento, ma anche per un match importante con qualcosa in palio. Ci si riferisce, ovviamente, all’ottavo di finale nel qualeha messo in mostra unsolido e molto brillante, al cospetto di unche ha pagato dazio soprattutto per la risposta folgorante del suo avversario.poi, con grandissimo onore, si è dovuto arrendere al sei volte vincitore, Novak Djokovic, nei quarti di finale. Un ko in cinque set che brucia, ma nello stesso fa capire come il livello raggiunto ...

