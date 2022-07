Tennis: Barazzutti, 'Djokovic ancora più forte ma Sinner nei prossimi anni vincerà Wimbledon' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - "Pensavo che questa potesse essere la volta buona per Jannik Sinner per battere un big del Tennis come Novak Djokovic. C'è andato vicino ma il serbo ha dimostrato di essere ancora più forte di lui. Sono convinto però che sia solo una questione di tempo, nei prossimi anni vedremo Sinner vincere Wimbledon e altri Slam". Lo dice all'Adnkronos Corrado Barazzutti, ex numero 7 del mondo, all'indomani del ko del ventenne altoatesino in 5 set nei quarti di finale di Wimbledon contro il 35enne serbo. "E' stato comunque un torneo molto positivo per Sinner che ha ritrovato il suo gioco, dopo un periodo di alti e bassi, segnato anche da qualche ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - "Pensavo che questa potesse essere la volta buona per Jper battere un big delcome Novak. C'è andato vicino ma il serbo ha dimostrato di esserepiùdi lui. Sono convinto però che sia solo una questione di tempo, neivedremovinceree altri Slam". Lo dice all'Adnkronos Corrado, ex numero 7 del mondo, all'indomani del ko del ventenne altoatesino in 5 set nei quarti di finale dicontro il 35enne serbo. "E' stato comunque un torneo molto positivo perche ha ritrovato il suo gioco, dopo un periodo di alti e bassi, segnato anche da qualche ...

