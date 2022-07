Taxi, lo sciopero nazionale prosegue anche oggi. Governo: “Aperti al confronto” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo i disagi di ieri, prosegue anche oggi lo sciopero nazionale di 48 ore proclamato dai tassisti di tutta Italia, in protesta contro il ddl Concorrenza. I Taxi si sono fermati per tutta la giornata di martedì e altrettanto fanno oggi. Il nodo è l'articolo 10 del ddl Concorrenza, colpevole a loro avviso di "delegittimare il settore a favore delle multinazionali", come riassunto dallo striscione che ha guidato ieri la manifestazione romana e che recitava: “Draghi, non te lo chiede l'Europa, te lo chiede Uber'. Ma il Governo non cede e la viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Teresa Bellanova ha ribadito che "non è intenzionato a fare lo stralcio dell'articolo 10 del Ddl Concorrenza, ma è disponibile a portare avanti il ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo i disagi di ieri,lodi 48 ore proclamato dai tassisti di tutta Italia, in protesta contro il ddl Concorrenza. Isi sono fermati per tutta la giornata di martedì e altrettanto fanno. Il nodo è l'articolo 10 del ddl Concorrenza, colpevole a loro avviso di "delegittimare il settore a favore delle multinazionali", come riassunto dallo striscione che ha guidato ieri la manifestazione romana e che recitava: “Draghi, non te lo chiede l'Europa, te lo chiede Uber'. Ma ilnon cede e la viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Teresa Bellanova ha ribadito che "non è intenzionato a fare lo stralcio dell'articolo 10 del Ddl Concorrenza, ma è disponibile a portare avanti il ...

Pubblicità

myrtamerlino : 40 gradi in tutta Italia e i taxisti bloccano un Paese intero per due giorni. Davvero difficile capirne le ragioni,… - StefanoFeltri : Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato Di @stanzaselvaggia - stanzaselvaggia : In questi giorni, e questo non si racconta abbastanza, alcuni tassisti aggradiscono i colleghi che non aderiscono a… - FranzFoscari : RT @AndreaGiuricin: La politica deve resistere alla pressione delle #lobby come quella dei #taxi o dei #servizipubblicilocali. Dobbiamo rif… - defra_andrea : RT @AndreaGiuricin: #taxi a Milano. Questo sciopero è legittimo ma a mio parere sbagliato. La tecnología e la concorrenza fanno bene ai cit… -