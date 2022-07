Tare si presenta da Lotito con l’avvocato e gli dà l’ultimatum: «O io o Sarri, scegli. Ora basta» (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’atmosfera è tesissima in casa Lazio, anche se il club ha cercato di stemperare il tutto con un comunicato ufficiale in cui nega che ci sia stato un litigio tra il presidente Lotito e il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare. Il Messaggero fornisce ulteriori dettagli alla querelle interna. Il nodo è stato la nomina di Angelo Fabiani nell’organigramma societario. Sarà il coordinatore della Primavera e della Lazio Women, ma ha ricevuto garanzie di un salto in avanti prossimamente. Una nomina che a Tare proprio non è andata giù. Il quotidiano romano ricostruisce l’accaduto. “Tare innanzitutto non si aspettava che Lotito potesse fare sul serio, togliendogli la gestione della Primavera per il futuro. Fra sabato sera a cena e domenica a pranzo si è così scatenato il putiferio. Tanto che l’altro ieri ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’atmosfera è tesissima in casa Lazio, anche se il club ha cercato di stemperare il tutto con un comunicato ufficiale in cui nega che ci sia stato un litigio tra il presidentee il direttore sportivo biancoceleste, Igli. Il Messaggero fornisce ulteriori dettagli alla querelle interna. Il nodo è stato la nomina di Angelo Fabiani nell’organigramma societario. Sarà il coordinatore della Primavera e della Lazio Women, ma ha ricevuto garanzie di un salto in avanti prossimamente. Una nomina che aproprio non è andata giù. Il quotidiano romano ricostruisce l’accaduto. “innanzitutto non si aspettava chepotesse fare sul serio, togliendogli la gestione della Primavera per il futuro. Fra sabato sera a cena e domenica a pranzo si è così scatenato il putiferio. Tanto che l’altro ieri ...

