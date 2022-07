Taranto | medico investito e pestato nel parcheggio dell’ospedale | naso fratturato e volto tumefatto

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Si alza l’asticella delle violenze contro i medici a. In un vorticoso e inarrestabile trend di minacce e aggressioni, nel giro di breve si è passati dai borseggi ai danneggiamenti a mezzi e strutture, e dalle minacce ai fatti. Fatti esecrabili e inaccettabili che oggi si aggiornano all’ultima, brutale vessazione fisica, agita contro un otorinoMoscati, che due sconosciuti hanno assalito econ ferocia ieri pomeriggio neldel nosocomio dove illavora. Un pestaggio efferato, che ha provocato alla vittima ferite gravi su tutto il corpo, concentrate in particolar modo sul viso. Un bollettino, quello seguito all’aggressione, di cui dà conto il sindaco della città, Rinaldo Melucci, che nel commentare l’accaduto ha riferito di una frattura scomposta delle ossa ...

"Solidarietà al collega brutalmente aggredito ieri pomeriggio nel parcheggio dell'ospedale Moscati di. È inaccettabile che unnon sia al sicuro sul posto di lavoro. Vicinanza anche al ...... Grave episodio di violenza al Moscati di: aggredito unin servizio presso il reparto di otorinolaringoiatria. La vittima è stata colpita nel primo pomeriggio (5 luglio 2022) di oggi ...Zigomi tumefatti, frattura scomposta del setto nasale, ematomi frontali, ferite lacero contuse al cuoio capelluto e nella zona della fronte che hanno richiesto diversi punti di sutura per il medico ag ...