Tananai in stampelle dopo l'infortunio rivela: "Per chi me lo sta chiedendo…" (FOTO) (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tananai in stampelle dopo l'infortunio: l'artista conferma tutte le date del suo nuovo tour: ecco le sue parole Tananai dopo essere arrivato ultimo in classifica alla 72 esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Sesso Occasionale", non si è più fermato. E' sempre ironico ed originale, queste le caratteristiche che hanno fatto appassionare tantissime generazioni alla sua musica. E' ormai diventato un punto di riferimento per tantissimi giovani nell'ambito musicale. Questa estate sta letteralmente dominando la scena e le classifiche con la hit "La dolce vita" con Fedez e Mara Sattei. Lo scorso venerdì ha pubblicato un nuovo successo dal titolo "Pasta" che sta riscuotendo un clamoroso successo. Leggi anche –> fedez e selvaggia lucarelli il botta e risposta sui social laccaduto video Il cantante Tananai ...

Tananai con le stampelle, come sta dopo l'infortunio sul palco: 'Non saltate se non sapete farlo' La caviglia è ancora molto dolorante, ma Tananai ci scherza su. Dopo l' infortunio , un po' goffo, sul palco di Battiti Live a Gallipoli, il cantante milanese sta usando una stampella per camminare a causa della distorsione rimediata.