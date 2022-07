Svezia | donna uccisa a coltellate a una convention politica | arrestato giovane forse legato a gruppo neonazista

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Paura a Visby, in. Unadi 60 anni è morta dopo essere stata accoltellata da undurante unanazionale di politici sull'isola di Gotland, nel Baltico. In base ...

Paura a Visby, in Svezia. Una donna di 60 anni è morta dopo essere stata accoltellata da un giovane neonazista durante una convention nazionale di politici sull'isola di Gotland, nel Baltico. In base a una prima ricostruzione, si tratta di un 33enne che sarebbe legato ad ambienti neonazisti. L'uomo è stato arrestato.