Svezia | accoltellamento a un festival politico | uccisa una donna Fermato l’aggressore | “Legato a un gruppo neonazista”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Paura a Visby, in. Unaè stata accoltellata a morte durante un evento. A renderlo noto è la polizia. Secondo il giornale svedeze Aftonbladet il presunto autore dell’omicidio, un uomo di 33 anni, è stato già arrestato. Secondo il quotidiano online The Local, la vittima aveva una sessantina di anni, ed è stata colpita al petto dal. Secondo il giornale, l’attentatore èa un, il Nordic Resistance Movement. Trasportata d’urgenza in ospedale, sarebbe morta poco dopo. L’episodio è avvenuto sull’isola di Gotland, nel Baltico, durante una convention nazionale di politici. A quanto scrive il giornale, l’attacco è avvenuto nel punto dove avrebbe dovuto parlare una politica centrista. L'articolo proviene da Il Fatto ...

