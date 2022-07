Suv - Cinque modelli super fast che hanno anticipato la moda FOTO GALLERY

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel 2002, la Porsche ha portato sul mercato la sua prima Suv: la Cayenne. A qualcuno, unire un marchio con oltre 50 anni di tradizione sportiva alle forme di una sport utility sembrò un sacrilegio, ma a 20 anni di distanza sappiamo bene come sono andate le cose. Oggi, queste vetture spopolano sul mercato. Didi lusso ad alte prestazioni, poi, sembra non ce ne siano mai abbastanza. Gold standard. Con un V8 da 450 CV, la trazione integrale e sofisticati ammortizzatori a controllo elettronico, la prima Cayenne Turbo si impose presto come l'archetipo delle Suv da oltre 250 km/h. E la sua ricetta meccanica, evoluta e sempre più complessa, è oggi ripresa dalla stragrande maggioranza delle sue rivali. Dall'esperienza che il gruppo Volkswagen ha acquisito con la Cayenne sono nate altre Suv ancora più potenti ed esclusive, prima fra tutte la Lamborghini Urus, divenuta ...

