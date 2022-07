Superbonus e fondi finiti, perché ne servono di nuovi entro luglio. Il nodo della cessione (Di mercoledì 6 luglio 2022) A fine maggio risultavano richieste di agevolazioni per 33,7 miliardi di euro, 400 milioni in più di quanto previsto per tutta l’operazione, che si concluderà a fine 2025. La conversione parlamentare del decreto Aiuti renderà più facile alle banche effettuare la quarta cessione Leggi su corriere (Di mercoledì 6 luglio 2022) A fine maggio risultavano richieste di agevolazioni per 33,7 miliardi di euro, 400 milioni in più di quanto previsto per tutta l’operazione, che si concluderà a fine 2025. La conversione parlamentare del decreto Aiuti renderà più facile alle banche effettuare la quarta

Pubblicità

borghi_claudio : Nel decreto aiuti su cui viene messa la fiducia ci sono i 200 euro, i fondi per il gasolio per la pesca (e fin qui… - Luxgraph : Superbonus e fondi finiti, perché ne servono di nuovi entro luglio. Il nodo della cessione #corriere #news #2022… - alex_antony17 : RT @borghi_claudio: Nel decreto aiuti su cui viene messa la fiducia ci sono i 200 euro, i fondi per il gasolio per la pesca (e fin qui tutt… - IndomitusVirtus : RT @borghi_claudio: Nel decreto aiuti su cui viene messa la fiducia ci sono i 200 euro, i fondi per il gasolio per la pesca (e fin qui tutt… - HeryHxam : Superbonus e fondi finiti, perch ne servono di nuovi entro luglio: il nodo della cessione -