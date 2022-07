Suicidio assistito: Gheller incontra vescovo, 'vivrò ancora' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Come due anni e mezzo fa, il vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol ha fatto visita a Stefano Gheller, il 49enne affetto da distrofia muscolare che vorrebbe farla finita, e ha ottenuto una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Come due anni e mezzo fa, ildi Vicenza mons. Beniamino Pizziol ha fatto visita a Stefano, il 49enne affetto da distrofia muscolare che vorrebbe farla finita, e ha ottenuto una ...

