Sua maestà la frisa, nel cuore della tradizione mediterranea (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Tra i comfort food più buoni della tradizione mediterranea, campeggia in bella vista un alimento dal gusto unico ed ineguagliabile, in grado di regalare a tanti di noi una coccola e di evocare ricordi piacevoli, spesso legati all’infanzia e alle belle usanze familiari. Parliamo della frisa o frisella, piatto fresco, veloce, sano delle nostre estati, nonché argomento ricco e piacevolmente gustoso della nuova puntata de “Il Gusto della Salute”, il format di divulgazione scientifica sull’igiene della nutrizione ideato e coordinato dall’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata e docente di Dietetica e Nutrizione umana presso l’Università Lum – Libera Università ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Tra i comfort food più buoni, campeggia in bella vista un alimento dal gusto unico ed ineguagliabile, in grado di regalare a tanti di noi una coccola e di evocare ricordi piacevoli, spesso legati all’infanzia e alle belle usanze familiari. Parliamoo frisella, piatto fresco, veloce, sano delle nostre estati, nonché argomento ricco e piacevolmente gustosonuova puntata de “Il GustoSalute”, il format di divulgazione scientifica sull’igienenutrizione ideato e coordinato dall’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud ItaliaFondazione per la Medicina Personalizzata e docente di Dietetica e Nutrizione umana presso l’Università Lum – Libera Università ...

Pubblicità

LocalPage3 : Sua maestà la frisa, nel cuore della tradizione mediterranea - italiaserait : Sua maestà la frisa, nel cuore della tradizione mediterranea - ilbiancoo : @ProfCampagna Se si chiama Vladimiro, come lo devo chiamare? A proposito, nel caso allora chiamami Sua Maestà. - floriesse : @SerenoSteno @Lorenzoadvanta1 @OfficialTozzi In quel caso. Poi se scriverà qualcosa che non mi trova d'accordo lo d… - Val88s : RT @matteomigoni: è entrato su maistru, le mistral, sua maestà Il Maestrale -

L'infanzia di Varek - Capitolo Quattordicesimo, Dove Soffia il Vento - Vostra Maestà, mi permetto di insistere. - Con quale autorità " la sua voce salì di tono. Nirved si prostrò rispettoso, capendo l'antifona. - Il mio approccio è stato avventato, vostra Maestà. Vi ... Jannik Sinner fuori da Wimbledon: "Stavo giocando bene, poi...". Djokovic non è umano La caviglia di Jannik Sinner 'è ok'. Il morale, tutto sommato, pure. Il tennista azzurro ha sfiorato il capolavoro e le semifinali di Wimbledon : si porta 2 - 0 su Sua Maestà Nole Djokovic nei quarti, poi il serbo rientra alla grande in partita, inizia a macinare il suo tennis e alla fine la spunta al quinto set, in maniera quasi ineluttabile. Alla fine resta la ... Adnkronos - Vostra, mi permetto di insistere. - Con quale autorità " lavoce salì di tono. Nirved si prostrò rispettoso, capendo l'antifona. - Il mio approccio è stato avventato, vostra. Vi ...La caviglia di Jannik Sinner 'è ok'. Il morale, tutto sommato, pure. Il tennista azzurro ha sfiorato il capolavoro e le semifinali di Wimbledon : si porta 2 - 0 suNole Djokovic nei quarti, poi il serbo rientra alla grande in partita, inizia a macinare il suo tennis e alla fine la spunta al quinto set, in maniera quasi ineluttabile. Alla fine resta la ... Sua maestà la frisa, nel cuore della tradizione mediterranea