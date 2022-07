Su tassonomia maggioranza Ursula spaccata, italiani divisi (Di mercoledì 6 luglio 2022) maggioranza Ursula spaccata a metà e anche quella che in Italia sostiene il governo Draghi nettamente divisa. E' quanto emerge dai tabulati sul voto al Pe sulla tassonomia. A votare per il rigetto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022)a metà e anche quella che in Italia sostiene il governo Draghi nettamente divisa. E' quanto emerge dai tabulati sul voto al Pe sulla. A votare per il rigetto ...

Pubblicità

Lega_gruppoID : RT @TardinoAnnalisa: Bocciata l’obiezione per escludere #nucleare pulito e #gas dalla #tassonomia. Una vittoria della #Lega e del buonsenso… - JOEL_V_S : @Greenpeace_ITA La commissione ha inserito il nucleare in tassonomia basandosi su dati e rapporti scientifici inter… - TardinoAnnalisa : Bocciata l’obiezione per escludere #nucleare pulito e #gas dalla #tassonomia. Una vittoria della #Lega e del buonse… - giannina1111 : Per la seconda volta nel giro di un mese, la cosiddetta “maggioranza Ursula” va in frantumi. Ancora una volta, l’id… - Agenparl : Tassonomia, Sardone (Lega), risultato importante, vittoria Lega. Maggioranza Ursula non esiste più - -