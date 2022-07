“Storia chiusa”: Fiorentina, l’annuncio del club è definitivo (Di mercoledì 6 luglio 2022) La vicenda recente di calciomercato della Fiorentina continua a essere in fase polemica, ma il club smorza ogni discorso definitivamente. “È meglio parlare sul campo” e l’emoticon di un pagliaccio. È stato questo l’ultimo atto da parte di Lucas Torreira, tramite social, nei riguardi della Fiorentina. Il rapporto si è bruscamente interrotto al termine della stagione, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 luglio 2022) La vicenda recente di calciomercato dellacontinua a essere in fase polemica, ma ilsmorza ogni discorso definitivamente. “È meglio parlare sul campo” e l’emoticon di un pagliaccio. È stato questo l’ultimo atto da parte di Lucas Torreira, tramite social, nei riguardi della. Il rapporto si è bruscamente interrotto al termine della stagione, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

