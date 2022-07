Stazioni lunari al Cassero Senese Ginevra Di Marco ' sbarca' in città - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

LA NAZIONE

Ginevra di Marco con Andrea Salvadori (a sinistra) e Francesco Magnelli Sarà Ginevra Di Marco in concerto con il progetto 'Donna Ginevra e le' nella formazione in trio accompagnata da Francesco Magnelli alle tastiere e Andrea Salvadori alla chitarra, l'ospite d'eccezione della seconda edizione di 'Rosso di Sera', l'evento ...Venerdì 8 luglio salirà sul palco di 'Rosso di Sera' Ginevra Di Marco con il progetto 'Donna Ginevra e le', nella formazione in trio accompagnata da Francesco Magnelli alle tastiere e ... Stazioni lunari al Cassero Senese Ginevra Di Marco ’sbarca’ in città Il pezzo zero del Lunar Gateway è stato lanciato pochi giorni fa, ma sta avendo dei problemi a comunicare con la Terra. Guai in vista per la missione NASACapstone, satellite della NASA lanciato nello spazio, percorrerà una traiettoria tortuosa che potrebbe portare ad una collisione con la Luna.