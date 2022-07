Spezia | Gotti | 'Obiettivo salvezza | ci saranno tanti ostacoli'

Pubblicità

Gotti: 'L'obiettivo è la salvezza. Per lo Spezia un percorso di consolidamento della presenza in A' Gotti su Sarri, Chelsea e l'esonero dall'Udinese Gotti: 'L'esonero di Udine mi ha lasciato un po' così... A La Spezia unisco i miei grandi amori' Luca Gotti racconta i primi giorni alla guida dello Spezia: «Giocare con tre centrali difensivi può essere…

Luca, neo allenatore dello Speiza, ha parlato della nuova stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Luca, neo allenatore dello, ha parlato della nuova stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: OBIETTIVO - "Ovviamente la salvezza e consolidare la squadra in A. ...Sono due i luoghi dell'anima di Luca: "Il campo e il mare". A Laha trovato entrambi: "Il campo è il mio lavoro ed è vita: mi piace stare lì, quotidianamente, verificando se ciò che penso è corretto. E il mare... Beh, se ...Se da una parte si lavora agli acquisti, dall’altra la dirigenza rossonera sta lavorando anche alle cessioni visto che saranno diversi i calciatori che lasceranno Milanello. E proprio in queste ore lo ...Luca Gotti riparte dallo Spezia. Dopo la separazione con l'Udinese, il nuovo allenatore dei liguri si è raccontato alla "Gazzetta dello Sport" in vista della prossima stagione. «Il campo è il mio lavo ...