Sparatoria del 4 luglio negli USA | chi è il killer di Chicago accusato di aver ucciso 7 persone | “Attacco premeditato”

Chi è Robert E. Crimo, il killer di Chicago accusato di aver ucciso 7 persone durante la Sparatoria del 4 luglio avvenuta nella cittadina di Highland Park, negli Stati Uniti d'America. Il killer di Chicago, responsabile della Sparatoria del 4 luglio avvenuta negli Stati Uniti d'America durante i festeggiamenti del Giorno dell'Indipendenza, è stato identificato come Robert E. Crimo, 22 anni.

