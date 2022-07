Spagna, le misure anti inflazione di Sanchez: bonus 200 euro (come in Italia) ma anche aumento del 15% del “reddito di cittadinanza” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo i pessimi risultati del Psoe alle elezioni in Andalusia, il governo di Pedro Sánchez ha svelato il suo asso nella manica. In seguito di un’intensa negoziazione con il socio minoritario del governo, Unidas Podemos, il consiglio dei ministri spagnolo ha approvato lo scorso 25 giugno un nuovo decreto da 9 miliardi con l’obiettivo di combattere l’inflazione. Le misure del nuovo pacchetto anticrisi, più ampie di quelle approvate a marzo, rimarranno in vigore fino a fine anno. Con queste, l’esecutivo mira a contenere l’inflazione di 3,5 punti percentuali, che a giugno ha raggiunto il 10,2%, il livello più alto da aprile 1985. “Stiamo attenuando, con gli strumenti del governo, l’effetto della crisi e distribuendo in modo giusto ed equitativo i costi economici e sociali della guerra. L’inflazione sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo i pessimi risultati del Psoe alle elezioni in Andalusia, il governo di Pedro Sánchez ha svelato il suo asso nella manica. In seguito di un’intensa negoziazione con il socio minoritario del governo, Unidas Podemos, il consiglio dei ministri spagnolo ha approvato lo scorso 25 giugno un nuovo decreto da 9 miliardi con l’obiettivo di combattere l’. Ledel nuovo pacchettocrisi, più ampie di quelle approvate a marzo, rimarranno in vigore fino a fine anno. Con queste, l’esecutivo mira a contenere l’di 3,5 punti percentuali, che a giugno ha raggiunto il 10,2%, il livello più alto da aprile 1985. “Stiamo attenuando, con gli strumenti del governo, l’effetto della crisi e distribuendo in modo giusto ed equitativo i costi economici e sociali della guerra. L’sta ...

