Sostenibilità, Cattaneo: "Alleanza istituzioni-imprese decisiva per transizione" (Di mercoledì 6 luglio 2022) Milano, 6 lug. (Adnkronos) - La Fondazione Evolve di Maire Tecnimont ha lanciato l'ingegneria umanistica e la sfida dell'economia circolare. In un contesto attuale come quello che stiamo vivendo è imprescindibile essere sostenibili. Inaugurata a fine 2021, la Fondazione ha lo scopo di accompagnare la formazione degli "ingegneri umanisti" fornendo soluzioni tecnologiche di eccellenza ispirate ai progressi tecnologici e dell'intelligenza artificiale e in grado di interpretare i bisogni sociali, etici e ambientali nell'era della transizione energetica e di digitalizzazione. “L'Alleanza tra le istituzioni e le imprese che hanno questa forza innovativa è la strada per mettere a terra la transizione di cui abbiamo bisogno. Proprio quest'ultima, insieme alla circolarità richiedono un'adeguata antropologia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Milano, 6 lug. (Adnkronos) - La Fondazione Evolve di Maire Tecnimont ha lanciato l'ingegneria umanistica e la sfida dell'economia circolare. In un contesto attuale come quello che stiamo vivendo è imprescindibile essere sostenibili. Inaugurata a fine 2021, la Fondazione ha lo scopo di accompagnare la formazione degli "ingegneri umanisti" fornendo soluzioni tecnologiche di eccellenza ispirate ai progressi tecnologici e dell'intelligenza artificiale e in grado di interpretare i bisogni sociali, etici e ambientali nell'era dellaenergetica e di digitalizzazione. “L'tra lee leche hanno questa forza innovativa è la strada per mettere a terra ladi cui abbiamo bisogno. Proprio quest'ultima, insieme alla circolarità richiedono un'adeguata antropologia ...

lifestyleblogit : Sostenibilità, Cattaneo: 'Alleanza istituzioni-imprese decisiva per transizione' - - ledicoladelsud : Sostenibilità, Cattaneo: “Alleanza istituzioni-imprese decisiva per transizione” - TV7Benevento : Sostenibilità, Cattaneo: 'Alleanza istituzioni-imprese decisiva per transizione' - - fisco24_info : Sostenibilità, Cattaneo: 'Alleanza istituzioni-imprese decisiva per transizione': (Adnkronos) - La Fondazione Evolv… - zazoomblog : Sostenibilità Cattaneo: Alleanza istituzioni-imprese decisiva per transizione - #Sostenibilità #Cattaneo:… -