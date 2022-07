Sossio Aruta | duro sfogo sui social | “Sto bene per vostra sfortuna” | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Nei giorni scorsi,, ex calciatore nonché ex protagonista del trono over di “Uomini e Donne”, aveva lanciato un appello suiper trovare lavoro come allenatore. Il suo post, però, è stato preso di mira dal popolo del web, che gli hanno riservato una marea di critiche.ha deciso così di rompere il silenzio, rispondendo per le righe a chi l’ha criticato. La sua risposta è assai dura:, infatti, non usa mezzi termini e si accanisce contro i suoi hater. (Continua dopo la foto…) Chi èè un ex calciatore di ruolo attaccante e personaggio televisivo italiano. È soprannominato “Re Leone”, ha giocato per 25 squadre diverse segnando più di 580 gol tra professionisti e dilettanti. Nel 2005 ...