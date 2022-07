“Solo bandierine ideologiche”. La collera di Ronzulli con il M5s: Draghi dica basta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le scelte del Movimento 5 Stelle tengono in apprensione tutta la politica italiana. Nell'edizione del 6 luglio di Controcorrente, il programma televisivo di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, che è stufa dei giochi di Giuseppe Conte e del resto dei pentastellati, in fermento da settimane: “Ho sentito un Conte che dice che non è in condizione. Allora se un leader di partito non è neanche in condizione faccia un favore a tutti quanti e faccia un passo indietro. Io faccio un appello a Mario Draghi. Questo governo ha i numeri per andare avanti anche senza questo Movimento 5 Stelle o quello che ne resta. Stanno facendo Solo una battaglia di poltrone e di potere, sono divisi perché chi si siede su una comoda poltrona da ministro non vuole uscire, chi sta in Parlamento e magari pensa al ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le scelte del Movimento 5 Stelle tengono in apprensione tutta la politica italiana. Nell'edizione del 6 luglio di Controcorrente, il programma televisivo di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Licia, senatrice di Forza Italia, che è stufa dei giochi di Giuseppe Conte e del resto dei pentastellati, in fermento da settimane: “Ho sentito un Conte che dice che non è in condizione. Allora se un leader di partito non è neanche in condizione faccia un favore a tutti quanti e faccia un passo indietro. Io faccio un appello a Mario. Questo governo ha i numeri per andare avanti anche senza questo Movimento 5 Stelle o quello che ne resta. Stanno facendouna battaglia di poltrone e di potere, sono divisi perché chi si siede su una comoda poltrona da ministro non vuole uscire, chi sta in Parlamento e magari pensa al ...

