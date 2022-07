Soleil Sorge subisce uno sgarro clamoroso | un' ex gieffina non si presenta alla sua festa senza avvisarla

(Di mercoledì 6 luglio 2022) I fan disapranno bene che in queste ultime ore, l'exha festeggiato il suo compleanno. La bellissima influencer italo-americana ha spento 28 candeline il 5 luglio, e ha deciso di festeggiare a Gallipoli, in Puglia, dove sta trascorrendo le vacanze. Ma all'appello manca una persona in particolare, scopriamo di chi si tratta.è un personaggio molto noto nel panorama televisivo italiano, ma la sua fama è aumentata graziesesta edizione del Grande Fratello Vip. Qui,si è fatta notare soprattutto per il suo controverso flirt con Alex Belli, ma di recente i loro rapporti si sono incrinati in modo irreparabile. E c'era da aspettarsi che l'ex attore di Centovetrine e sua moglie, Delia Duran, non sarebbero stati invitati ...

Si è tenuta nella notte di lunedì e martedì la festa di compleanno di. L'influencer ha invitato solo i suoi amici più stretti, lasciando intendere che non ci fosse spazio per nessun altro. Ma proprio alla festa accade qualcosa di inaspettato con Dayane ...Sono arrivate le prime conferme, come quella di Sonia Bruganelli a opinionista e anche qualche ipotesi sul ruolo di ex concorrenti del GF Vip, per esempio, che con dei video insieme ad ...Location da sogno e invitati speciali alla festa dei 28 anni di Soleil Sorge. Sui social le immagini del party sono diventate virali.Soleil Sorge ha festeggiato il suo compleanno in Salento, in compagnia dei suoi amici più cari tra fiori, champagne e una torta spettacolare. Con ...