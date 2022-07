Soleil Sorge, il gesto solidale dei fan per il suo compleanno: le sue parole (VIDEO) (Di mercoledì 6 luglio 2022) Soleil Sorge, il gesto speciale da parte dei suoi fan per il suo compleanno: ecco le sue parole rilasciate sui social Soleil Sorge lo scorso 5 luglio ha festeggiato il suo compleanno con tantissimi amici ed ex gieffini. La meravigliosa festa total white si è svolta a Porto Cesario in Puglia e tra gli invitati infatti erano presenti Dayane Mello, Guenda Goria, e i Basciagoni, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. L’ex gieffina anche nel giorno del suo compleanno è stata inondata di affetto e di amore da parte del suo pubblico. Lo scorso settembre ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 6 e da quel giorno non si è più fermata. E’ un vulcano di idee ed è riuscita a realizzare in breve tempo una brillante carriera super ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 luglio 2022), ilspeciale da parte dei suoi fan per il suo: ecco le suerilasciate sui sociallo scorso 5 luglio ha festeggiato il suocon tantissimi amici ed ex gieffini. La meravigliosa festa total white si è svolta a Porto Cesario in Puglia e tra gli invitati infatti erano presenti Dayane Mello, Guenda Goria, e i Basciagoni, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. L’ex gieffina anche nel giorno del suoè stata inondata di affetto e di amore da parte del suo pubblico. Lo scorso settembre ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 6 e da quel giorno non si è più fermata. E’ un vulcano di idee ed è riuscita a realizzare in breve tempo una brillante carriera super ...

SoleilSorgeFan : Non sono su Instagram e quindi non gestisco la pagina con la mia stessa foto profilo. Cosa più grave se potete segn… - choukinetta : RT @tendenzetv: HAPPY BDAY SOLEIL continua ad occupare le tendenze per i festeggiamenti del compleanno di Soleil Sorge, resi pubblici sui s… - Gianni64148347 : RT @tendenzetv: HAPPY BDAY SOLEIL continua ad occupare le tendenze per i festeggiamenti del compleanno di Soleil Sorge, resi pubblici sui s… - LuciaFerraroEM : RT @sisonokevin: LE TONNELLATE DI SOLEIL ANASTASIA SORGE E SOPHIE MARTINA CODEGONI RAGAZZI ???? #SoleArmy #solphie - Gianni_gian13 : RT @tendenzetv: HAPPY BDAY SOLEIL continua ad occupare le tendenze per i festeggiamenti del compleanno di Soleil Sorge, resi pubblici sui s… -