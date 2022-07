Slovianks sotto tiro La linea del Piave degli ucraini

Pubblicità

Agenzia ANSA

...Mariupol saranno evacuati in territoriil controllo ucraino'. Intanto l'esercito russo continua ad attaccare la regione filo - russa di Donetsk e in particolare la città strategica di,......che l'operazione sarà conclusa solo quando tutti saranno stati evacuati nei territoriil ...ad attaccare la regione filo - russa di Donetsk e in particolare la città strategica di, dove ... Controffensiva di Kiev a Kramatorsk, ' i russi si sono ritirati' - Mondo I bombardamenti si stanno già abbattendo a pioggia sulla città di Sloviansk: nei prossimi giorni probabilmente si faranno via via più intensi, per bloccare gli ucraini nelle loro posizioni View on eur ...Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 5 luglio, 131° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Dopo il Lugansk Mosca punta all'intero Donbass. Il ...