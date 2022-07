Sierra Leone: governo si muove per legalizzare l’aborto (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sierra Leone: il governo ha approvato un disegno di legge che depenalizzerebbe l’aborto. Lo ha annunciato il presidente Julius Maada Bio. Durante la 10a conferenza in Africa sulla salute e i diritti sessuali che si è svolta a Freetown, venerdì. Sierra Leone: cosa ha deciso il governo? Mentre la Corte Suprema degli Stati Uniti e le legislature Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 luglio 2022): ilha approvato un disegno di legge che depenalizzerebbe. Lo ha annunciato il presidente Julius Maada Bio. Durante la 10a conferenza in Africa sulla salute e i diritti sessuali che si è svolta a Freetown, venerdì.: cosa ha deciso il? Mentre la Corte Suprema degli Stati Uniti e le legislature

infoiteconomia : Sierra Leone: governo si muove per legalizzare l’aborto - jimihendrix1980 : E la gente guarda ancora le partite! ?? - pjcorno : #tuttoregolare Le due partite di calcio manipolate in Sierra Leone, finite 91-1 e 95-0 - EricSylas : RT @africanews: Sierra Leone FA investigating 'embarrassing' 95-0 & 91-1 scorelines - AlieMarah9 : @cvoule Police brutality must stop in Sierra Leone -