Siccità in Toscana: emergenza per Chianti, Maremma, Valle del Serchio, Orbetello. Convocata da Giani la cabina di regìa (Di mercoledì 6 luglio 2022) Convocata per l'8 luglio la cabina di regia per definire il quadro delle criticità e avviare il confronto sugli interventi necessari. "Le zone più problematiche - sottolinea Giani in una nota - sono la Valle del Serchio, la Maremma, le colline del Chianti, il litorale tra Pisa e Livorno e la laguna di Orbetello, un tesoro straordinario, una riserva ittica fondamentale che sta terribilmente soffrendo e su cui stiamo già lavorando".

