Siccità, è guerra dell'acqua. La risaia d'Italia a secco. 'In pericolo metà del raccolto'

Pavia, 6 luglio 2022 - Il mare a quadretti caratteristico delle province risicole, quest'anno non c'è. La Siccità ha cambiato anche il panorama oltre all'ecosistema della Pianura padana. Non piove in ...

Siccità, è guerra dell'acqua. La risaia d'Italia a secco. 'In pericolo metà del raccolto'

La siccità ha cambiato anche il panorama oltre all'ecosistema della Pianura padana. Non piove in ... Nei campi è scattata una vera guerra dell'acqua. Se la riduzioni delle forniture sfiora il 90 per ...