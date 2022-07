Siccità | Cingolani “Dal Pnrr 4 | 5 mld per il sistema idrico”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nelci sono 4,5 miliardi che andranno utilizzati per potenziare le strutture per le acque reflue, per le opere di messa in sicurezza della rete di acquedotti che perdono il 40 per cento dell'acqua, per infrastrutture irrigue nel settore agricolo”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto, ospite di Tg2 Post.ha parlato anche di nucleare: “Come ministro non esprimo giudizi. Però in Europa su 27 Stati membri circa la metà ha centrali nucleari. Poi in Italia decideranno i cittadini se e quando ci sarà una scelta da prendere”. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).