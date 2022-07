Sì | ha ragione la rockstar anni ’80 | i Maneskin fanno schifo

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 6 luglio 2022) C’è una lezione che i manichini dovrebbero imparare. Prima dare prova di sé, poi dare pose di sé. Mentre il big business del vuoto fa il contrario, impone manichini, poseur che non hanno niente da dire “e il tempo gli rimane”. La filosofia dello spettacolo attuale è facile: prendi i soldi e sparisci, arraffa quanto puoi e goditi il fatturato, tanto non duri. Iper esempio. Creazione in batteria di Manuel Agnelli, leader di un gruppo di nicchia che mai ha avuto una hit in 30, figlio di un industriale di Abbiategrasso dal quale ha ereditato i geni per gli affari. Agnelli comeè sempre stato irrilevante e lo sa, in compenso come gestore e uomo di pubbliche relazioni l’ha sempre saputa lunga e, tra un talent e una passerella sul tappeto rosso di cui nessuno capisce il presupposto, ha trovato il modo d’inventarsi ...